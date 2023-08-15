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У Запоріжжі було чутно вибухи - місцеві ЗМІ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Запоріжжі було чутно вибухи - місцеві ЗМІ

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги / Фото: pixabay.com

У Запорізькій області лунали вибухи.

У ніч проти 15 серпня 2023 року у Запоріжжі пролунали вибухи.

Раніше моніторингові канали попереджували про балістичну загрозу від ворожих С-300. 

Незабаром після цього попередження прозвучали вибухи.

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Пізніше йшлося про те, що у Запорізькому районі також чути вибух. Про це повідомили місцеві ЗМІ. 

"Увага! Пуски ракет з району Міллєрово (Ту-22 М3)", - попередили також у Повітряних Силах ЗСУ. 

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях. 

До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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Перегляди
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