У Запоріжжі було чутно вибухи - місцеві ЗМІ

У ніч проти 15 серпня 2023 року у Запоріжжі пролунали вибухи.

Раніше моніторингові канали попереджували про балістичну загрозу від ворожих С-300.

Незабаром після цього попередження прозвучали вибухи.

"У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Пізніше йшлося про те, що у Запорізькому районі також чути вибух. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

"Увага! Пуски ракет з району Міллєрово (Ту-22 М3)", - попередили також у Повітряних Силах ЗСУ.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях.

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До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.