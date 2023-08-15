У Запоріжжі було чутно вибухи - місцеві ЗМІ

У Запорізькій області лунали вибухи.
У ніч проти 15 серпня 2023 року у Запоріжжі пролунали вибухи.
Раніше моніторингові канали попереджували про балістичну загрозу від ворожих С-300.
Незабаром після цього попередження прозвучали вибухи.
"У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні ЗМІ.
Пізніше йшлося про те, що у Запорізькому районі також чути вибух. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
"Увага! Пуски ракет з району Міллєрово (Ту-22 М3)", - попередили також у Повітряних Силах ЗСУ.
Раніше вибухи пролунали у Дніпрі. Перебувайте в укриттях.
До того ж раніше у Києві та низці центральних областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Раніше ракетна небезпека була оголошена у Сумській, Полтавській та східних областях.
Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.
Читайте також: