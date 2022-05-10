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У Запоріжжі через окупантів демонтували гаубицю та інші зразки техніки часів Другої світової війни

У Запоріжжі через окупантів демонтували гаубицю та інші зразки техніки часів Другої світової війни

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У Запоріжжі через окупантів демонтували гаубицю та інші зразки техніки часів Другої світової війни

Фото з відкритих джерел

Влада Запоріжжя ухвалила рішення про демонтаж військової техніки часів Другої світової війни.

Все через розповсюдження росіянами фейки, що це - позиції ЗСУ.

Про це повідомляють у Запорізькій ОДА.

"У Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу “Скорботна мати”, який розташований на правому березі міста. Її перенесли в один із музеїв Запоріжжя. Раніше владі довелося демонтувати зразки військової техніки в парку Перемоги. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це начебто бази ЗСУ", - повідомляють у Запорізькій ОДА.

Нагадаємо, що у Житомирі з площі Перемоги демонтували танк. "Танк-переможець" Т-34-85, як його називають житомиряни, перенесли до монументу Вічної слави. 

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