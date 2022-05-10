У Запоріжжі через окупантів демонтували гаубицю та інші зразки техніки часів Другої світової війни

Влада Запоріжжя ухвалила рішення про демонтаж військової техніки часів Другої світової війни.
Все через розповсюдження росіянами фейки, що це - позиції ЗСУ.
Про це повідомляють у Запорізькій ОДА.
"У Запоріжжі демонтували гаубицю МЛ-20 – частину меморіального комплексу “Скорботна мати”, який розташований на правому березі міста. Її перенесли в один із музеїв Запоріжжя. Раніше владі довелося демонтувати зразки військової техніки в парку Перемоги. Така необхідність виникла через те, що російські окупанти та їхні посіпаки розповідали про те, що це начебто бази ЗСУ", - повідомляють у Запорізькій ОДА.
Нагадаємо, що у Житомирі з площі Перемоги демонтували танк. "Танк-переможець" Т-34-85, як його називають житомиряни, перенесли до монументу Вічної слави.
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