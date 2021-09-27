У Запоріжжі чоловік чіпляв термометр і випав з балкона 6 поверху

У Запоріжжі чоловік чіпляв термометр і випав з балкона 6 поверху

Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

У Запоріжжі у багатоповерхівці на вулиці Моторобудівників стався нещасний випадок. З балкона на 6 поверсі випав чоловік.

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Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції у Запорізькій області.

Інцидент стався учора, 26 вересня, близько 14:40. До поліції надійшло повідомлення про те, що поруч з багатоповерхівкою на вулиці Моторобудівників виявлено тіло 70-річного чоловіка.

"Встановлено, що потерпілий, перебуваючи на балконі за місцем мешкання, намагався поправити градусник, який був із зовнішньої сторони балкона та втративши рівновагу, випав з 6-го поверху", - розповіли у поліції

За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "нещасний випадок".

Нагадаємо, що у Запоріжжі рятувальники зняли чоловіка з кондиціонера. Перед цим він випав з вікна.

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