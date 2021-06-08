У Запоріжжі чоловік намагався втопити співмешканку у ванній

Жінка систематично потерпала від домашнього насильства.

У Дніпровському районі Запоріжжя під час сімейного конфлікту чоловік ледве не втопив дружину у ванній. Жінка заявила на кривдника до поліції.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

"Прибувши на місце події, працівники поліції встановили, що цивільний чоловік заявниці, в стані алкогольного сп’яніння спровокував конфлікт, в ході якого погрожував співмешканці фізичною розправою та намагався її втопити у ванній кімнаті", - розповіли у поліції.

Правоохоронці провели профілактичну бесіду з тираном і склали на нього терміновий заборонний припис із забороною в будь-який спосіб контактувати з постраждалою строком на 7 діб, а також адміністративний протокол за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства).

Втім, справа на цьому не закінчилася, вже наступного дня та ж сама жінка знову звернулася до поліції із заявою, що співмешканець їй дошкуляє і порушив умови термінового заборонного припису. Цього разу правоохоронці склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП.

Наразі матеріали скеровані до суду для розгляду та прийняття рішення в межах компетенції.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік викликав копів через погрози дружини, а коли правоохоронці приїхали - дістав з кишені дві гранати.

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