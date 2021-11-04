У Запоріжжі чоловік, перебуваючи в гостях, зґвалтував 6-річну доньку своєї знайомої

У Запоріжжі чоловік, перебуваючи в гостях, зґвалтував 6-річну доньку своєї знайомої

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

У Запоріжжі жертвою зґвалтування стала 6-річна дівчинка, яка залишилася вдома зі знайомим своєї мами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

2 листопада 2021 до поліції звернулася 36-річна жінка , яка повідомила, що за місцем її мешкання, її 35-річний знайомий торкався статевих органів її доньки.

Потерпілу 6-річну дівчинку, ученицю 1 класу доправили до лікарні. Попередній діагноз зґвалтування підтвердився після медичного обстеження.

Зловмисника було затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

"За фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого у ч.4 ст. 152 "Зґвалтування" Кримінального Кодексу України. Під досудового розслідування було встановлено, що фігурант маючи прямий умисел на вчинення дій сексуального характеру, усвідомлюючи характер свого діяння та той факт, що перед ним малолітня дитина, силоміць здійснив дії, які кваліфікуються як зґвалтування", - повідомили у поліції.

Фігуранту повідомлено підозру. Зараз слідчі дії тривають. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у Вінницькій області 38-річний чоловік бив та ґвалтував свою 17-річну доньку. Мати дівчини в цей час була на заробітках.

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