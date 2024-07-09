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У Запоріжжі чоловік передав росіянам дані про пересування військової техніки ЗСУ: його пояснення дивують

У Запоріжжі чоловік передав росіянам дані про пересування військової техніки ЗСУ: його пояснення дивують

У Запоріжжі викрили та засудили чоловіка, який здавав РФ дані про поширення військової техніки / Фото: unian

На суді чоловік провину заперечив.

У Запоріжжі до 8 років позбавлення волі засудили чоловіка, який передав Росії дані про пересування військовослужбовців ЗСУ та техніки. 

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (назва суду недекомунізована - ред.). 

За даними суду, чоловік через Telegram у вересні 2023 року передав дані Росії про переміщення військової техніки. Зокрема, він вказав точні координати представнику окупаційної армії. 

На суді чоловік провину категорично заперечував. Він заявив, що у вересні займався процедурою звільнення з роботи. Підсудний додав, що "його мобільний телефон нібито залишався на його робочому столі в кабінеті, кабінет не був замкнений і до нього міг зайти будь-хто". Житель Запоріжжя також сказав, що мовляв "свій мобільний телефон він використовував, як відеореєстратор, а тому там є кадри із військовою технікою". Чоловік наполягав, що він не спілкувався з росіянами і не передавав їм дані про пересування військової техніки, а як з'явився чат з окупантом, він не знає. 

Суд встановив, що слідство виявило у мобільному телефоні підсудного чати із закликом здавати позиції ЗСУ та інформацію про пересування військової техніки, щоб росіяни могли швидше окупувати Запорізьку область. 

Суд визнав чоловіка винним за  ч.3 ст.114-2 КК України та засудив до 8 років позбавлення волі. 

Також суд конфіскував у колаборанта автомобіль ЗАЗ-110307 та мобільний телефон. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, колаборанти під виглядом українських біженців масово тікають до ЄС та США.

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