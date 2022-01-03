У Запоріжжі чоловік "під кайфом" побив поліцейського, який приїхав на виклик

У Запоріжжі чоловік "під кайфом" побив поліцейського, який приїхав на виклик

Чоловіку загрожує або обмеження волі на 5 років, або позбавлення волі на такий же термін.

У Запоріжжі на вулиці Дорошенка поліцейський, який прибув на виклик, отримав травми від чоловіка "під кайфом". Раніше судимий чоловік у грубій формі висловлювався в бік правоохоронця, після чого наніс йому травми голови.

Про це повідомляє ГУНП у Запорізькій області.

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У поліції розповідають, що 2 січня близько 15 години районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що того ж дня годиною раніше до 9-ї міської клінічної лікарні міста Запоріжжя за медичною допомогою звернувся працівник поліції з травмою голови.

Правоохоронці встановили, що 2 січня о 10.50 годині співробітник відділу поліції № 5 Запорізького РУП, перебуваючи на служби, під час відпрацювання виклику, отримав тілесні ушкодження від громадянина. Згодом з'ясувалося, що зловмисник - це 40-річний житель обласного центру, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно висновку медичного обстеження, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ознаками ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. За вчинені дії чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомили у поліції.

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