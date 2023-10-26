У Запоріжжі чоловік "під кайфом" зґвалтував рідну доньку у парку

Зловмисник вже мав проблеми з законом.

У Запоріжжі 45-річний чоловік, перебуваючи у наркотичному сп’янінні, вчинив сексуальне насильство щодо своєї неповнолітньої доньки.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

"45-річний місцевий мешканець, скориставшись довірою колишньої співмешканки, запросив на прогулянку до парку їхню спільну 16-річну доньку. Залишивсь з неповнолітньою наодинці, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. На той момент він перебував під дією наркотиків", - йдеться в повідомленні відомства.

Дніпровська окружна прокуратура м. Запоріжжя скерувала обвинувальний акт стосовно щодо нього (ч. 3 ст. 153 КК України). Підозрюваний раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння злочинів проти статевої свободи та недоторканості.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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