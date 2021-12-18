У Запоріжжі чоловік потрапив під трамвай: тіло витягали рятувальники (фото)

У Запоріжжі чоловік потрапив під трамвай: тіло витягали рятувальники (фото)

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження.

Поліція у Запоріжжі розпочала розслідування з приводу загибелі 49-річного чоловіка під колесами трамваю.

Про це повідомили у суботу, 18 грудня, у пресслужбі поліції Запорізької області.

Як встановила слідчо-оперативна група, смертельна ДТП за участю громадського транспорту сталася на проспекті Моторобудівників. Трамвай, яким керував 58-річний водій, скоїв наїзд на пішохода, який перетинав трамвайну колію за ходом руху трамваю.

“В результаті аварії 49-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події”, - йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого чоловіка довелося діставати рятувальникам.

"Співробітники КП міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" за допомогою спецавтомобіля підняли трамвай. Рятувальники деблокували тіло чоловіка без ознак життя", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

За фактом смертельного ДТП відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Поліція звернулася до очевидців події, які мають відео моменту аварії, надати інформацію правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше у Львові маршрутка збила двох жінок, які йшли по зебрі. Водій після наїзду на людей не кинувся надавати їм допомогу, а рушив далі. І потягнув за собою одну з потерпілих

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