У Запоріжжі чоловік скоїв подвійне вбивство: подробиці моторошної розправи

У Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

Тепер затриманому загрожує тюремний термін.

Про це повідомили у прокуратурі Запорізької області.

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За даними слідства, чоловік під час конфлікту на побутовому ґрунті вбив свого знайомого, а тіло розчленував та виніс на чагарник. Після скоєного, розуміючи, що мати потерпілого, яка дізналася про цей злочин, повідомить правоохоронцям, вбив жінку.

Потім закопав тіло жінки на городі її домоволодіння.

Злочинця вже затримано. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше стало відомо, що у Харкові жінка задушила дитячою пелюшкою чоловіка-тирана.

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