У Запоріжжі чоловік у крамниці жорстоко побив колишню дівчину: Геращенко відреагував на скандал

Антон Геращенко зазначив, що "недоліки" в роботі поліції вдалось виявити завдяки сюжету ТСН.

У Запоріжжі проти чоловіка, який у крамниці жорстоко побив свою колишню співмешканку, яка вирішила піти від нього, відкрили провадження. Це сталось після розголосу ТСН.

Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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Заступник міністра зазначив, що чоловіка, який побив свою колишню дівчину, притягнуть до відповідальності за побиття та хуліганство. Начальник поліції Запорізької області Микола Лушпієнко також проведе службове розслідування, оскільки потерпіла двічі зверталась до поліції, проте їй відмовили у захисті.

Антон Геращенко додав, що "недоліки" в роботі поліції вдалось виявити завдяки сюжету ТСН.

"У Верховній Раді є законопроект №5629, авторства групи народних депутатів за сприяння експертів МВС та Національної поліції. Цим законопроектом передбачається введення в законодавче поле обов'язковості носіння сімейним насильником GPS браслета, який буде контролювати відстань між нападником та потерпілою", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік накинувся на колишню дівчину просто у крамниці, де вона працює, бо вона наважилася розірвати з ним стосунки. Вона переконує - співмешканець бив її і раніше, якось навіть зламав руку. Кілька разів зверталася в поліцію, проте допомоги не дочекалася. Після розголосу поліція внесла справу до реєстру, втрутились і в ОДА.

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