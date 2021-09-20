У Запоріжжі чоловік випав з вікна багатоповерхівки і зачепився за кондиціонер на 5 поверсі

У Запоріжжі чоловік випав з вікна багатоповерхівки і зачепився за кондиціонер на 5 поверсі

Рятувальники зняли чоловіка за допомогою драбини.

У Запоріжжі рятувальники зняли чоловіка з кондиціонера. Перед цим він випав з вікна.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Подія сталася сьогодні, 20 вересня близько першї години ночі. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мурманській з вікна випала людина.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на п’ятому поверсі на зовнішньому блоці кондиціонера перебуває чоловік. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини дістались до потерпілого та спустили його на землю", - повідомляють у ДСНС.

Врятованим виявися 27-річний чоловік. Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, що селі Фонтанка чоловіки впали з висоти третього поверху, коли встановлювали кондиціонер на фасад багатоквартирного будинку.

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