У Запоріжжі чоловік впав з висоти, а зверху його причавила бетонна плита

У Запоріжжі чоловік впав з висоти, а зверху його причавила бетонна плита

Зараз постраждалий перебуває у лікарні.

У Запоріжжі чоловік впав з 3-метрової висоти, а коли опинився на землі, його привалило зверху бетонною плитою.

Про це повідомляють у обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Подія сталася біля Трансформаторного заводу у Запоріжжі. Спершу чоловік зірвався з 3-метрової висоти і впав на землю, а потім на нього впала зверху бетонна плита.

"Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травматичну ампутацію лівого передпліччя і був госпіталізований до лікарні", - повідомляють у Центрі.

Нагадаємо, що Кривому Розі на покинутому заводі загинув чоловік. 30-річного місцевого жителя причавило бетонною конструкцією.

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