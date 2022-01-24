У Запоріжжі чоловік заради забави пожбурив гранату на балкон багатоповерхівки

У Запоріжжі чоловік заради забави пожбурив гранату на балкон багатоповерхівки

Зловмисника затримали правоохоронці.

У Запоріжжі чоловік пожбурив гранату на балкон багатоповерхівки. Боєприпас не вибухнув.

Також читайте На Донеччині чоловік у власному дворі підірвався на гранаті

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Учора, 23 січня, до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення від 51-річного чоловіка, який повідомив, що на вулиці Сергія Синенка, 75, на подвір'ї багатоповерхівки, невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння, кинув на балкон квартири на 3 поверсі гранату "Ф-1".

Боєприпас не вибухнув.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили на балконі вказаної квартири порожній корпус гранати "Ф-1" без вибухової речовини зі слідами іржі та слідами кіптяви.

"Проведено евакуацію 20 мешканців 4 під'їзду будинку. Під час перевірки працівниками УПП встановлено, що корпус гранати до помешкання з хуліганських спонукань, кинув безробітний 41-річний раніше засуджений чоловік . Стосовно нього вирішується питання, щодо обрання запобіжного заходу. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч.1 ст.296 ККУ", - повідомила речниця поліції області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що на полігоні у Миколаївській області 25-річний військовий закрив собою побратима від вибуху гранати, таким чином врятувавши йому життя.

Читайте також: