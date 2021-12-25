У Запоріжжі чоловік зарізав вівчарку ножем на очах у дітей

Щеня ще вчора бігало і шукало домівку.

У Запоріжжі в Осипенківському мікрорайоні чоловік убиває безпритульних собак – він їх ріже ножем. Сьогодні у снігу знайшли вбитого чергового пса.

Про це повідомляє ria-m.tv.

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За словами волонтерки Валерії Б., щеня ще вчора, 24 грудня, бігало і шукало домівку. Він був дуже добрий, грав із дітьми і ніколи нікого не кусав.

Люди у дворі намагалися прилаштувати собаку в сім'ю.

Але сьогодні, за словами волонтерки, його "зарізав величезним ножем кремезний чоловік у червоній куртці, чорних штанях та чорній шапці".

"Це сталося за адресою вул. Зестафонська, 5. Вбивство бачили багато хто у дворі, у тому числі діти. Люди викликали поліцію, але чоловік втік. Кажуть, у нього є син, який також грався у дворі. Мешканці двору написали заяву до поліції. Наразі шкуродера розшукують", - розповіла волонтерка.

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