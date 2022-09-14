У Запоріжжі чоловік зарубав сокирою трьох родичів, які стали свідком його злочину

Молодик сокирою зарубав своїх батька, дідуся і бабусю.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

12 вересня близько до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних будинків на вулиці Червоногірська Шевченківського району вбито трьох людей.

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Правоохоронці оперативно прибули на виклик і в результаті пошукових заходів встановили підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 29-річний онук та син вбитих.

Вбивство сталося 11 вересня. Близько 5-ї ранку молодик прийшов до будинку, де мешкали його рідні, маючи намір заволодіти їхнім майном та грошима. На заваді стали бабуся та дідусь підозрюваного, які застали його за крадіжкою. Щоб прибрати небажаних свідків, він жорстоко зарубав їх сокирою. Розуміючи, що в будинку перебуває також його власний батько, злочинець і його позбавив життя.

Знаряддя вбивства молодик викинув біля річки, а потім повернувся додому і спробував змити сліди крові з одягу.

Поліцейські зібрали достатню доказову базу причетності підозрюваного до скоєння злочину. Знаряддя вбивства вилучено та спрямовано на експертизу.

"Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі". - розповіли у поліції.

Зараз вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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