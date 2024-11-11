У Запоріжжі чоловік застрелив чотирьох людей, а потім викинувся з вікна

У місті Запоріжжі вночі сталася стрілянина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізької області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася вночі 11 листопада близько 03:00 в одній з квартир Комунарського району міста.

Як відомо, один з присутніх в оселі відкрив стрілянину з вогнепальної зброї, внаслідок якої смертельні поранення дістали дві жінки і двоє чоловіків. Після цього стрілець, попередньо, скоїв самогубство, поціливши зі зброї собі в голову, та випав з вікна сьомого поверху.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби.

Нагадаємо, на півдні Німеччини 34-річного далекобійника-українця вбили через суперечку про війну в Україні.

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