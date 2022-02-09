У Запоріжжі чоловік знепритомнів і впав на ввімкнену газову плиту

Постраждалого з опіками доправили до лікарні.
У Запоріжжі пенсіонер опинився у лікарні з опіками після того, як знепритомнів у кухні.
Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області.
Інцидент стався у Запоріжжі на вулиці Запорізького козацтва.
"Чоловік 79 років знепритомнів та впав на газову плиту. На місці події працювала 1 реанімаційна бригада. Постраждалий отримав термічні опіки полум'ям ІІ-ІІІ ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітини, і його доправили до лікарні", - розповіли у Центрі.
Зараз старенький перебуває в опіковому відділенні.
Нагадаємо, що під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну, аби зробити яскраве фото, та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.
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