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У Запоріжжі чоловік знепритомнів і впав на ввімкнену газову плиту

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У Запоріжжі чоловік знепритомнів і впав на ввімкнену газову плиту

УНІАН

Постраждалого з опіками доправили до лікарні.

У Запоріжжі пенсіонер опинився у лікарні з опіками після того, як знепритомнів у кухні.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області.

Інцидент стався у Запоріжжі на вулиці Запорізького козацтва.

"Чоловік 79 років знепритомнів та впав на газову плиту. На місці події працювала 1 реанімаційна бригада. Постраждалий отримав термічні опіки полум'ям ІІ-ІІІ ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітини, і його доправили до лікарні", - розповіли у Центрі.

Зараз старенький перебуває в опіковому відділенні.

Нагадаємо, що під Києвом 27-річний чоловік заліз на вагон-цистерну, аби зробити яскраве фото, та отримав ураження струмом від дротів високої напруги.

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