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У Запоріжжі чоловік звернувся до поліції, бо жінка відмовила йому в сексі

У Запоріжжі чоловік звернувся до поліції, бо жінка відмовила йому в сексі

Жінка розмістила оголошення про надання інтимних послуг / Фото: Unsplash

На суді жінка провину визнала.

У Запоріжжі до 200 годин громадських робіт засудили жінку, яка розмістила оголошення про надання інтимних послуг, взяла у клієнта кошти, проте відмовилась займатись з ним сексом. Жительку Запоріжжя звинуватили у шахрайстві. 

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду м. Запоріжжя. 

За даними суду, у квітні 2024 року жінка у Мережі опублікувала оголошення про надання інтимних послуг. Тоді цим вирішив скористатись чоловік, який перерахував підсудній тисячу гривень авансу. Згодом жінка переконала чоловіка скинути їй ще 6 тисяч гривень, проте після цього відмовилась зайнятись з чоловіком сексом, а тому той звернувся до поліції. 

Під час слідства жінка провину визнала та розкаялась. 

Суд визнав жительку Запоріжжя винною за ч. 1 ст. 190 КК України. Їй присудили 200 годин громадських робіт. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Сумщині чоловік "під контролем поліції" двічі займався сексом за гроші

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