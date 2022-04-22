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У Запоріжжі чоловікам-порушникам комендантської години вручають повістки до військкоматів

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У Запоріжжі чоловікам-порушникам комендантської години вручають повістки до військкоматів

Департамент комунікації Нацполіції України

У Запоріжжі протягом ночі 13 чоловіків, які порушили комендантську годину, відправили до військкоматів. 

Протягом ночі проти 22 квітня запорізькі охоронці порядку патрулювали вулиці та затримали порушників громадського порядку. Протягом комендантської години у місті затримали та доставили до підрозділів поліції 22 особи, серед яких 18 чоловіків та чотири жінки.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької військової адміністрації. 

Зазначається, що з 18 затриманих чоловіків 13 осіб передали до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Їм вручено повістки. Всіх затриманих перевірено співробітниками СБУ.

До слова, в місті та області комендантська година розпочинається о 21:00, а закінчується о 05:00. 

Як повідомлялося, у Запорізькій області на Великдень змінили тривалість комендантської години. Так, 22, 23 та 24 квітня вона триватиме від 19.00 до 05.00.  Великодні нічні богослужіння скасували. Втім, деякі релігійні конфесії вирішили провести відправу онлайн. 

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