У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих через удар РФ

Під завалами виявили тіло ще однієї жінки.

У Запоріжжі знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу російською армією 10 грудня. Станом на 13:30 12 грудня відомо про 11 жертв.

Про це повідомив очільник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 11. Щойно рятувальники дістали тіло жінки із під завалів будинку, зруйнованого ворожим ударом 10 грудня. Мали надію до останнього, але на жаль", - йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, 10 грудня, російські війська атакували Запоріжжя. Через "прильоти" зруйновано приватну клініку та пошкоджено розташовані поряд будівлі.

Люди під завалами від учора! Удар по клініці в Запоріжжі

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