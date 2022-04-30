У Запоріжжі демонтують радянську техніку в парку Перемоги: росіяни поширюють фейки про "вогневі позиції ЗСУ"

У Запоріжжі вирішили демонтувати радянську військову техніку у міському парку "Перемоги".
Справа у тому, що російські засоби масової пропаганди поширюють інформацію про те, що нібито саме у цьому парку розміщені вогневі позиції Збройних сил України.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації
Слід зауважити, що російські ЗМП посилаються вони на заяви керівника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковника Михайла Мізинцева.
Крім того, він також поширює інформацію про те, що у лікарні екстреної та медичної допомоги в Запоріжжі перебувають підрозділи українських військових.
Нагадаємо, розпочалась 66-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Детальніше про ситуацію на фронті та напрямкам - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 квітня.
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