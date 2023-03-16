У Запоріжжі дитина вибігла на відкритий балкон і випала із 5 поверху

Хлопчик отримав травми і перебуває у лікарні.
У Запоріжжі 6-річна дитина випала з вікна. Хлопчик грався у квартирі, вибіг на відкритий балкон та випав із 5-го поверху на піддашок під’їзду.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області
Дитину знімати приїхали рятувальники. Вони піднялися до дитини по висувній драбині і перенесли до карети швидкої допомоги.
З'ясувалося, що батьки перебували вдома під час інциденту. Діти гралися в кімнаті, де були відчинені вікна. Наразі хлопчик перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Нагадаємо, у місті Чорноморськ Одеської області 7-річний хлопчик застряг на кондиціонері. Його знімали рятувальники.
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