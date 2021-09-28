У Запоріжжі дитина впала у підвал і отримала травму хребта

У Запоріжжі дитина впала у підвал і отримала травму хребта

Хлопчика ушпиталили до лікарні.

У Запоріжжі стався нещасний випадок. Дитина впала з висоти і отримала травму.

Про це повідомляють у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Запоріжжі на вулиці Військобуд 10-річний хлопець впав у підвал завглибшки 2 метри. На місце події викликали медиків швидкої.

"На місці події працювала одна педіатрична бригада. Постраждалий отримав закриту травму грудного відділу хребта і був госпіталізований до лікарні", - розповіли у Центрі.

Нагадаємо, що Івано-Франківські рятувальники допомогли хлопчикові вивільнити палець, який застряг у сковорідці.

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