У Запоріжжі до реанімації у важкому стані потрапили двоє людей, які їли в’ялену рибу

Постраждалі наразі у важкому стані.
У Запоріжжі до лікарні потрапили чоловік та жінка, яка напередодні вживали в’ялену рибу, з характерними для ботулізму клінічними проявами. У них підтвердили це захворювання і нині вони у реанімації.
Про це повідомляють пресслужби Запорізького обласного лабораторного центра МОЗ і ДСНС.
Відомо, що потерпілих госпіталізували до Запорізької обласної лікарні 15 червня. Їм діагностували ботулізм тяжкого ступеня.
Встановлено, що 14 червня пацієнти їли в’яленого ляща, який купили в одній з торгових мереж міста.
Зараз вони в реанімації у важкому стані. Зазначається, що пацієнти перебувають у непритомному стані і вони не контактні.
Наразі тривають лабораторні дослідження клінічного матеріалу (зразків крові) та залишків риби на наявність ботулотоксину.
Українцям нагадали, що ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання, яке виникає після споживання продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Захворювання може виникнути у разі вживання харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.
Клінічно захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги. У важких формах ботулізм може призводити до розладів дихання, паралічу діафрагми, в результаті чого настає смерть.
Наголошується, що пацієнта можна врятувати тільки у стаціонарі, введенням протиботулінічної сироватки.
Нагадаємо, у Харкові з діагнозом отруєння до лікарні масово потрапили люди, які відвідували ресторан однієї мережі. Спершу повідомлялося про 25 хворих, а нині відомо про майже пів сотні.