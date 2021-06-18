У Запоріжжі до реанімації у важкому стані потрапили двоє людей, які їли в’ялену рибу

Постраждалі наразі у важкому стані.

У Запоріжжі до лікарні потрапили чоловік та жінка, яка напередодні вживали в’ялену рибу, з характерними для ботулізму клінічними проявами. У них підтвердили це захворювання і нині вони у реанімації.

Про це повідомляють пресслужби Запорізького обласного лабораторного центра МОЗ і ДСНС.

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Відомо, що потерпілих госпіталізували до Запорізької обласної лікарні 15 червня. Їм діагностували ботулізм тяжкого ступеня.

Встановлено, що 14 червня пацієнти їли в’яленого ляща, який купили в одній з торгових мереж міста.

Зараз вони в реанімації у важкому стані. Зазначається, що пацієнти перебувають у непритомному стані і вони не контактні.

Наразі тривають лабораторні дослідження клінічного матеріалу (зразків крові) та залишків риби на наявність ботулотоксину.

Українцям нагадали, що ботулізм - гостре важке інфекційно-токсичне захворювання, яке виникає після споживання продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Захворювання може виникнути у разі вживання харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.

Клінічно захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги. У важких формах ботулізм може призводити до розладів дихання, паралічу діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Наголошується, що пацієнта можна врятувати тільки у стаціонарі, введенням протиботулінічної сироватки.

Нагадаємо, у Харкові з діагнозом отруєння до лікарні масово потрапили люди, які відвідували ресторан однієї мережі. Спершу повідомлялося про 25 хворих, а нині відомо про майже пів сотні.

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