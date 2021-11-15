У Запоріжжі домашній агресор напав на копа на виклику, а потім вистрибнув з балкона 4 поверху

У Запоріжжі домашній агресор напав на копа на виклику, а потім вистрибнув з балкона 4 поверху

Дебошир легко відбувся після падіння з висоти, але йому загрожує строк за напад на правоохоронця.

У Запоріжжі чоловік напав на одного із правоохоронців, які прибули на виклик про домашнє насильство. Він збив копа з ніг, завдав йому кілька ударів по тілу, а потім чкурнув з балкона.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Інцидент стався у Запоріжжі вчора, 14 листопада. До поліції зателефонувала зателефонувала 57-річна жителька Хортицького району міста і повідомила, що її 32-річний син знущається з неї та б'є.

На місце виклику прибула мобільна група із протидії домашньому насильству. Потерпіла зустріла поліцейських та провела в квартиру, де перебував її син.

Чоловік поводився неадекватно і про щось сперечався з уявним другом. Правоохоронці виявили у домашнього насильника зіп-пакет з наркотиками. Після цього він накинувся на одного з поліцейських, звалив його з ніг і почав бити руками.

Правоохоронці приснули нападнику в обличчя сльозогінний газ. Чоловік вирвався з рук поліцейських, побіг до своєї кімнати та вистрибнув з балкона четвертого поверху.

Майже неушкодженого дебошира поліцейські виявили поблизу будинку. Правопорушника закували в кайданки та на кареті швидкої супроводили до міської лікарні, де йому надали медичну допомогу.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". За вчинені дії фігуранта може бути покарано обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - повідомили у поліції.

Також правоохоронці задокументували факт вилучення наркотиків.

Нагадаємо, що у Рівненській області житель Гощі може провести 2 роки за ґратами за опір працівникам поліції та пошкодження поліцейського авто.

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