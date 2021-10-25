У Запоріжжі колишній слідчий викинувся з вікна

У Запоріжжі колишній слідчий викинувся з вікна

28-річний чоловік раніше працював у поліції.

У Запоріжжі вкоротив собі віку 28-річний чоловік. Раніше він працював слідчим місцевої поліції.

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Інформацію про самогубство чоловіка підтвердили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася учора, 24 жовтня, близько 00:30 ночі у багатоповерхівці на вулиці Чумаченка. До Комунарського районного відділення поліції надійшло повідомлення про суїцид.

28-річний чоловік вистрибнув з вікна власної квартири на 8 поверсі. Від отриманих травм він загинув на місці.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою кваліфікацією "самогубство", - повідомила речниця обласної поліції Олена Лебединська.

Нагадаємо, що у Чернігівській області у ніч проти неділі, 24 жовтня, у 169-му навчальному центрі "Десна" застрелився строковий військовослужбовець.

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