У Запоріжжі компанія влаштувала різанину у ресторані: одного з постраждалих знайшли за парканом дитячого садка

У Запоріжжі компанія влаштувала різанину у ресторані: одного з постраждалих знайшли за парканом дитячого садка

В обставинах події розбираються правоохоронці.

В одному з елітних ресторанів Запоріжжя 28 жовтня вранці жорстоко вбили чоловіка.

Про це пишуть у місцевому телеграм-каналі.

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Як стало відомо, інцидент стався в одному з елітних ресторанів на проспекті Маяковського. Там, попередньо, між групою людей стався конфлікт, внаслідок чого загинув чоловік, на вигляд якому близько 20—30 років.

На місці події працювали правоохоронці. Копи знайшли документи одного з учасників бійки, а також сліди крові, які вели у бік занедбаного дитячого садка.

“За його парканом виявили чоловіка в крові та з пораненням плеча. Пояснити ситуацію він не зміг. Далі слідство розбиратиметься, постраждалий він чи агресор”, — наголосили у телеграм-каналі.

Що саме стало причиною того, що сталося, а також підозрюваних у вбивстві, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік задушив свою співмешканку поясом від халата. Підозрюваного у вбивстві затримали правоохоронці.

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