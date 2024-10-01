У Запоріжжі лунають сильні вибухи: місто під обстрілом

У вівторок, 1 жовтня, у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Місто перебуває під обстрілом російської армії.

Про це повідомила в.о. міського голови Регіна Харченко.

Об 11:47 чиновниця поінформувала про перший вибух, об 11:50 — про другий, об 11:53 — про третій.

"Повторні вибухи у Запоріжжі! Будьте в укриттях", — наголосила Харченко.

Тривога в Запорізькій області триває від 11:37. Повітряні сили двічі попереджали про запуски КАБів у напрямку міста. Мешканців Запоріжжя просили перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, в Одесі пролунав вибух. Місцева влада заявила про роботу сил ППО.

Читайте також: