У Запоріжжі лунають сильні вибухи: місто під обстрілом

Окупанти вдарили авіабомбами.
У вівторок, 1 жовтня, у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Місто перебуває під обстрілом російської армії.
Про це повідомила в.о. міського голови Регіна Харченко.
Об 11:47 чиновниця поінформувала про перший вибух, об 11:50 — про другий, об 11:53 — про третій.
"Повторні вибухи у Запоріжжі! Будьте в укриттях", — наголосила Харченко.
Тривога в Запорізькій області триває від 11:37. Повітряні сили двічі попереджали про запуски КАБів у напрямку міста. Мешканців Запоріжжя просили перебувати в укриттях.
Як повідомлялося, в Одесі пролунав вибух. Місцева влада заявила про роботу сил ППО.