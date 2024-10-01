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У Запоріжжі лунають сильні вибухи: місто під обстрілом

У Запоріжжі лунають сильні вибухи: місто під обстрілом

Вибух. / Фото: Associated Press

Окупанти вдарили авіабомбами.

У вівторок, 1 жовтня, у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Місто перебуває під обстрілом російської армії.

Про це повідомила в.о. міського голови Регіна Харченко.

Об 11:47 чиновниця поінформувала про перший вибух, об 11:50 — про другий, об 11:53 — про третій. 

"Повторні вибухи у Запоріжжі! Будьте в укриттях", — наголосила Харченко.

Тривога в Запорізькій області триває від 11:37. Повітряні сили двічі попереджали про запуски КАБів у напрямку міста. Мешканців Запоріжжя просили перебувати в укриттях. 

Як повідомлялося, в Одесі пролунав вибух. Місцева влада заявила про роботу сил ППО.

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