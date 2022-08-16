У Запоріжжі лунають вибухи: бережіть себе

У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що змінились правила в’їзду на окуповані території з Запорізької області.

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