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У Запоріжжі лунають вибухи: бережіть себе

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У Запоріжжі лунають вибухи: бережіть себе

Фото: ТСН.ua

У Запоріжжі було чутно звуки вибухів

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що змінились правила в’їзду на окуповані території з Запорізької області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
500
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