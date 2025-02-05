У Запоріжжі лунають вибухи: що відомо

У Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Наразі екстрені служби спрямовані на обстеження", – йдеться в повідомленні.

Федоров також закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.

О 16:09 в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що минулося без постраждалих.

"Громадо! Щодо вибуху, який чули мешканці одного з районів міста. За оновленою інформацією, без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі група молодиків жорстоко побила неповнолітнього просто посеред вулиці. Інцидент зафіксували на відео.

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