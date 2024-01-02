У Запоріжжі любитель РФ закликав бомбити Київ і Львів: після затримання він заявив про "свободу слова"

Під час суду чоловік заявив, що жодної шкоди Україні не завдав.

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відверто прославляв країну-агресорку та сподівався, що його обласний центр потрапить в окупацію. Також він просив росіян ще жорстокіше бомбардувати Україну, зокрема - Київ та Львів.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

Житель Запоріжжя закликав бомбити Київ та Львів, щоб в Україні настали "темні часи"

За даними суду, громадянин України від вересня 2022 року у заборонених соціальних мережах прославляв російських окупантів та сподівався, що загарбники захоплять Запоріжжя. Також він підтримував вбивства проукраїнських громадян та дії російського терористичного режиму.

Україну та державну владу підозрюваний називав "терористичним угрупуванням". Він також писав, що "Запоріжжя - це російське місто, незважаючи на українізацію". Також він закликав окупантів жорстоко бомбардувати Київ та Львів, знищити цивільну та транспортну інфраструктуру.

"Україна має бути занурена в темні часи. Мости, греблі, залізничні дороги, ТЕЦ та інші об'єкти інфраструктури мають бути знищені по всій території України. Не повинно бути адміністративних кварталів як у Києві так і у Львові. І не тільки. Реакція заходу не повинна залишитися без відповіді", - закликав зрадник.

На суді чоловік заявив про "свободу слова"

На суді чоловік свою провину визнав частково. Він заявив, що у його діях немає складу злочину, він поширював російську пропаганду, оскільки таким чином реалізував "своє право на свободу слова".

Він заявив, що поширював антиукраїнські дописи, бо йому не подобалось перейменування вулиць, а Запоріжжя вважає російським містом, бо більшість там спілкується російською.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.2 ст.436-2 КК України,ч.3 ст.436-2 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 15 років позбавлення волі засудили пенсіонера, який від жовтня 2022 року до березня 2023 року здавав російським окупантам позиції захисників України та рух військової техніки.

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