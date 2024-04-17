У Запоріжжі люди у військовій формі намагалися "запакувати" чоловіка до авто: що каже ТЦК

У ТЦК стверджують, що не мають до цього інциденту жодного відношення.

У Мережі з'явилося відео із Запоріжжя, де чоловіки у військовій формі грубо намагаються заштовхати в автомобіль цивільного.

У коментарях писали, що це нібито були працівники ТЦК.

У Запоріжжі люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка до авто

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Натомість Запорізький обласний ТЦК запевнив, що його працівники не причетні до інциденту на відео.

"Днями в Мережі поширилось відео, на якому, відповідно до назви та коментарів, начебто військовослужбовці ТЦК намагаються помістити у автівку громадянина.

Після ретельної перевірки можемо з повною відповідальністю повідомити, що військовослужбовці ТЦК та СП не приймали участі у подіях, які зафіксовані на відео", – йдеться в повідомленні.

Водночас, у військкоматі нагадали, що військовослужбовці ТЦК проводять заходи оповіщення з повним дотриманням вимог законодавства та статутів ЗСУ. Зокрема, виключно в однострої встановленого зразка відповідно сезону.