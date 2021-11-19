У Запоріжжі маршрутка з пасажирами врізалася у причеп фури: багато постраждалих (фото)

На момент аварії у маршрутці були пасажири.
У Запоріжжі 19 листопада маршрутка врізалася у причіп вантажівки. У громадському транспорті були пасажири, які постраждали.
Про це повідомляє поліція.
ДТП сталася вранці 19 листопада на Південному шосе. За попередньою інформацією, 23-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter їхав за маршрутом "село Володимирівське — Запоріжжя".
Попереду автобуса зупинився вантажний тягач Renault із напівпричепом. Водій маршрутки не витримав безпечної дистанції і не вжив своєчасних заходів щодо об'їзду вантажівки, яка стояла.
У результаті сталося зіткнення передньої частини мікроавтобуса із задньою частиною напівпричепа фури. Аварія сталася, коли у маршрутці були люди. В салоні їхало 8 пасажирів, і від зіткнення з вантажівкою 4 з них постраждали.
З місця події постраждали госпіталізували до лікарні. Також травми отримав і водій маршрутки.
Деталі та обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, біля селища Іванків, що у Київській області, дві вантажівки на швидкості врізалися в автозаправку. Аварія сталася вночі 18 листопада на трасі Київ-Харків.
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