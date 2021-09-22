У Запоріжжі маршрутник "виносив мозок" пенсіонерові, який їхав за посвідченням (відео)

Водій мікроавтобусу усю дорогу бубонів, попрікаючи пенсіонера тим, що він їде у маршрутці безкоштовно.

У Запоріжжі стався черговий скандал між маршрутником та пасажиром, який скористався правом пільгового проїзду. Водій маршрутки №96 впустив пенсіонера до салону, а потім заходився "промивати" йому мізки, бо той їхав безкоштовно.

Відео дорікань водія дідусеві потрапили у Мережу.

На кадрах видно, як розлючений маршрутник висказує своє незадоволення пасажирові, який зайшов до салону за пенсійним посвідченням.

"Мозок увімкни. Онукам своїм придбай щось за пенсійне своє…морозиво продадуть тобі? А я як маю дітей годувати? За твоє пенсійне?", — кричав водій.

Слід зазначити, що згідно із українським законодавством пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а фінансування витрат громадського транспорту від перевезення пільговиків покладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування.

Безпідставна ж відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про автомобільний транспорт" автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.

Нагадаємо, що у Запоріжжі водій маршрутки з усієї сили вдарив дверима пенсіонера, який намагався зайти до салону з тачкою. Через це стався скандал, водія звільнили і відкрили проти нього кримінальне провадження, а міськрада оголосила про розірвання договору з компанією-перевізником.

Новини України: водій запорізької маршрутки вдарив дверима пенсіонера і серйозно травмував його

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання