У Запоріжжі мати продала свою дитину незнайомцю за 600 гривень

Запорізькі міграційні поліцейські екстрадували жінку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Вона продала власну дитину за 600 гривень, її затримали на "гарячому".

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Злочинну діяльність жінки правоохоронці задокументували ще у грудні 2020 року. Під час судового розгляду, аби уникнути покарання за вчинене, обвинувачена втекла за кордон.

"3 грудня 2020 року 53-річна жінка віддала за гроші незнайомцю свого 12-річного сина для жебракування. За це вона отримала 600 гривень. Її затримали на "гарячому" працівники управління міграційної поліції разом зі слідчими обласного главку поліції. Завершивши досудове розслідування у квітні 2021 року, слідчі скерували обвинувальний акт відносно фігурантки до суду. На обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України, чекало покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути відповідальності за вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, зловмисниця не з’являлась на судові засідання, а потім втекла за межі держави. Через це влітку 2022 року її оголосили у міжнародний розшук.

Майже два роки зловмисниці вдавалося переховуватись від правосуддя, але завдяки злагодженим діям оперативників міграційної поліції Запоріжжя та їхніх іноземних колег її затримали на території однієї з країн Європи.

Нагадаємо, на Сумщині правоохоронці забрали до закладу охорони здоров'ю трьох малолітніх дітей з неблагонадійної родини.

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