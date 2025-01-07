У Запоріжжі мобілізовані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК: що відомо

У поліції відповіли, що ця ситуація сталася через "провокації" з боку тих, хто збудував барикаду.

У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних ТЦК.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео автор стверджує, що його та ще сімох чоловіків нібито викрали працівники ТЦК, тому вони забарикадувалися. Чоловік також каже, що працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика. Інцидент стався 5 січня.

У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК

Як передає "Суспільне Запоріжжя", речниця Нацполіції Анна Ткаченко зазначила, що 5 січня, дійсно надійшло повідомлення до Вознесенівського районного відділу поліції, про те що у приміщенні одного з РТЦК міста власноруч забарикадувалися люди через провокативні дії одного з них, який позиціонує себе як "жива людина".

У коментарі Telegram-каналу "Труха Запоріжжя" у поліції відповіли, що ця ситуація стала можливою через "провокації" з боку тих, хто збудував барикаду.

У ДБР розповіли, що співробітниками ДБР та військовою спецпрокуратурою (ВСП) проводиться оперативна перевірка наявної інформації стосовно події.

Що відомо про спільноту "Живі люди"

Як повідомляв Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, так звані "живі люди" є членами незареєстрованої громадської організації (ГО) "Багнет Нації". Ця так звана ГО здійснює інформаційно-підривну діяльність. Метою цих так званих "правозахисників" є дискредитація повноважень працівників ТЦК, а також поліції. В інтернеті вони поширюють неправдиву інформацію для створення у громадян хибної уяви та обурення щодо неправомірності дій військовослужбовців під час мобілізаційних заходів.

Ранішн повідомялося, що у Львові люди у військовій формі заштовхували чоловіка до буса і били по ногах.

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