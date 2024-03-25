У Запоріжжі мобілізували машиніста тепловоза, який мав бронювання: що вирішив суд

У Запоріжжі машиніста тепловоза, який був заброньований від мобілізації, доправили до ТЦК та силоміць призвали на військову службу.

Таке рішення чоловік довго оскаржував у суді. Чим завершилася історія, розповідає Судово-юридична газета.

У матеріалах справи зазначається, що мешканець Запоріжжя працював машиністом тепловозу у залізничному цеху ПАТ "Запоріжсталь". Підприємство забронювало певну кількість своїх військовозобов’язаних працівників, в тому числі цього чоловіка.

Незважаючи на це, 24 травня 2023 року машиніста доправили у Запорізький РТЦК. 25 травня його призвали на військову службу, а вже 26 травня чоловік був зарахований до списків особового складу батальйону десантно-штурмових військ ЗСУ.

Машиніст запевнив у суді, що повідомив уповноваженим особам ТЦК про наявність у нього бронювання, однак ця інформація була проігнорована.

У своєму позові чоловік стверджував, що його мобілізували незаконно, а працівників ТЦК звинувачував у тому, що вони нібито відмовилися перевірити наявність у нього підстав для відстрочки.

ТЦК з такою позицією не погодився та повідомив суду, що громадянин сам не розповів працівникам військкомам, що має право на відстрочку від мобілізації.

Також у ТЦК поскаржилися на те, що підприємство "Запоріжсталь" самовільно змінило військово-облікову спеціальність чоловіка.

Запорізький окружний адміністративний суд вказав, що працівник "Запоріжсталі" дійсно був заброньований до 23 червня 2023 року. Тобто органи ТЦК, нічого не зробили для того, щоб з’ясувати, чи має машиніст тепловозу право на відстрочку від мобілізації.

Суд нагадав, що ТЦК мають обов’язок перевіряти наявність чи відсутність підстав для відстрочки від призову під час мобілізації на військову службу.

Відтак, Запорізький окружний адміністративний суд 19 жовтня 2023 року скасував наказ про мобілізацію цього чоловіка та зарахування його до списків особового складу військової частини.

З рішенням суду у Запорізькому РТЦК не погодилися та подали апеляційну скаргу.

Апеляційний суд також вказав, що станом на 25 травня 2023 року машиніст тепловозу дійсно був заброньований.

Тому аж 13 березня 2024 року Третій апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині мобілізували студента денної форми, попри те, що у нього була відстрочка.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.

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