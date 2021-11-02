У Запоріжжі молода жінка після сварки з коханим стрибнула з вікна 6 поверху

У Запоріжжі молода жінка після сварки з коханим стрибнула з вікна 6 поверху

Жінка отримала численні травми.

У Запоріжжі молода жінка намагалася вкоротити собі віку. Причиною стала сварка з коханим.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Подія сталася учора, 1 листопада, у багатоверхівці на вулиці Шкільній. Через сварку з коханим 32-річна жінка стрибнула з вікна власної квартири на 6 поверсі.

"Внаслідок події постраждала з тілесними ушкодженнями доправлена до міської лікарні, госпіталізована до травматологічного відділення. Інформація про дану подію внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка", - пвідомила речниця поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота та перелам стегна.

Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік вирішив піти з життя, вистріливши в себе. Спроба суїциду завершилася пораненням і госпіталізацією.

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