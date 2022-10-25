У Запоріжжі на будівельному майданчику знайшли тіла двох новонароджених немовлят

На території будівництва невідомі підкинули тіла двох немовлят.

У Запоріжжі на будівельному майданчику виявили тіло новонародженого немовляти. Під час огляду території правоохоронці знайшли тіло ще одного малюка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Запорізької області.

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Вчора, 24 жовтня до поліції Запоріжжя надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля будівництва у Шевченківському районі між бетонними насипами вона знайшла тільце маленької дитини.

Під час огляду місця події працівники поліції виявили ще одне мертве немовля.

Тіла новонароджених направлені на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"Зараз правоохоронці проводять усі необхідні розшукові заходи, спрямовані на встановлення свідків, очевидців події та особи породіллі. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили у поліції.

Правоохоронці звернулися з проханням до містян повідомити, якщо хтось має інформацію про обставин події,. Телефонувати можна за номерами 287-20-02 або 102.

Нагадаємо, що у Бердичівському районі Житомирської області жінка вдома народила хлопчика. Після цього вона кілька разів вдарила малюка тупим предметом по голові. Дитина померла, а її тіло горе-мати викинула до занедбаного колодця.

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