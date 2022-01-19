У Запоріжжі на новий вантовий міст, збудований за програмою Зеленського, заїхали десятки заповнених вантажівок (фото)

У Запоріжжі на новий вантовий міст, збудований за програмою Зеленського, заїхали десятки заповнених вантажівок (фото)

Рух через перепарву відкриють цього місяця.

Вантовий міст у Запоріжжі, який впродовж 16 років залишався недобудованим, завдяки включенню його до програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вже близький до відкриття руху верховою частиною.

Про це повідомили в Укравтодорі.

Рух через грандіозну переправу відкриють уже цього місяця, а напередодні по мосту проїхались 30 заповнених вантажівок.

Такі випробовування на міцність є обов’язковим етап напередодні того, як запустити міст у повноцінну роботу.

"30 вантажних автомобілів виїжджають на міст, щоб перевірити його міцність. Вони зупиняються у контрольних точках для проведення замірів. Перевіряється навантаження у статиці та динаміці", - пояснили у дорожньому відомстві.

За перебігом випробувань стежили відразу три організації: фахівці австрійської компанії iC consulenten, що здійснює незалежний технічний нагляд за будівництвом мосту, представники ДП "ДерждорНДІ" та геодезисти підрядника, компанії "Онур".

Вантовий міст, рух верховою частиною якого незабаром забезпечить сполучення між двома берегами Дніпра у Запоріжжі, є одним з двох позакласних мостів, що входять до складу глобального мостового комплексу, який є 9-кілометровою магістраллю з шістьма транспортними розв'язками та 27 штучними спорудами.

Рух другим позакласним об'єктом, балковим мостом між островом Хортиця та Хортицьким районом Запоріжжя, було відкрито наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні реалізується також окрема Національна програма відновлення мостів. За цією програмою вже було відновлено та збудовано 560 об'єктів, а за наступні два роки планується відремонтувати та збудувати ще 810 мостів та штучних споруд.