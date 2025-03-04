У Запоріжжі на пляжі знайшли купу мертвих бакланів: чи несуть вони загрозу мешканцям

Фахівці закликають громадян уникати контакту з мертвими тваринами та повідомляти про такі випадки відповідні служби.

У Запоріжжі на Центральному пляжі виявили загиблих бакланів.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Лабораторні дослідження встановили, що птахи були заражені патогенними грибами та гельмінтами. Тіла трьох загиблих птахів були передані Запорізькою районною державною лікарнею ветеринарної медицини до Запорізької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для аналізу.

"За результатами патологічного розтину виявлено ураження патогенними грибами та велику кількість гельмінтів у шлунку птахів", – йдется в повідомленні.

Вірусних захворювань, небезпечних для людини, не виявлено.

Місце гибелі бакланів

Нагадаємо, у Запоріжжі фотосесію з убитим собакою влаштувала компанія неповнолітніх. Жорстоке відео поширилося Мережею, а зооволонтери впізнали місце, де це сталося, і з'ясували, що тварину згодом спалили. І робили не вже вперше.

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