На Запоріжжі на Великдень змінили тривалість комендантської години, але нічні богослужіння скасували

На Запоріжжі на Великдень змінили тривалість комендантської години, але нічні богослужіння скасували

У Запорізькій області у Великодню ніч вирішили не проводити богослужіння у храмах.

Минулого тижня місцева влада разом з представниками церков обговорювала питання святкування Великодня на території регіону в умовах війни. Відтак служби у церквах проводити не будуть. Втім, деякі релігійні конфесії вирішили провести відправу онлайн.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Крім того, церковники і влада дійшли згоди у тому, що необхідно змістити час комендантської години. З урахуванням пропозицій церковників 22, 23 та 24 квітня вона триватиме від 19.00 до 05.00. Робота громадського транспорту також буде скорочена до 17:00.

Для забезпечення правопорядку та уникнення великих скупчень людей у неділю, 24 квітня, буде забезпечено чергування патрульної поліції у посиленому режимі.

"Звертаємо вашу увагу на те, що у зв'язку з посиленням небезпеки через активізацію воєнних дій можливі зміни. Уважно слідкуйте за офіційними повідомленнями щодо проведення великоднього богослужіння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Львові на Великдень, який цьогоріч 24 квітня, в храмах УГКЦ не проводитимуть нічних богослужінь. Служби відбуватимуться лише у дозволений час, поза межами комендантської години.

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