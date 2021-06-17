У Запоріжжі на водія за 12 місяців склали понад сто адмінматеріалів

Водієві-порушникові 30 років.

У Запоріжжі протягом року на водія склали 109 адміністративних матеріалів.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції області.

Правоохоронці наголошують, що йдеться про проміжок часу від травня 2020 року до червня 2021 року. На 30-річного водія Renault Megane склали 54 протоколи через керування транспортним засобом у стані сп'яніння а також винесли 55 постанов про керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

У поліції нагадали, що перше у році п'яне водіння обернеться штрафом у 17 тис. грн та позбавлення права водіння на один рік. Повторне порушення - штраф 34 тис. грн і позбавлення прав на три роки. Треть порушення упродовж року - це 51 тис. грн штрафу і 10-річне позбавлення права керувати.

Яу повідомлялося, у Києві запрацював новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика. Щоб скористатися сервісом, потрібно ввести дані автомобіля у застосунку Kyiv Smart City. На основі цієї інформації буде створена електронна заява на повернення авто. Водієві достатньо роздрукувати заяву і прямувати одразу на штрафмайданчик до представника поліції, який там же відсканує заяву та видасть автомобіль.

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