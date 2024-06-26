У Запоріжжі на водоймі втопився 11-річний хлопчик (фото)

Трагедія сталася, коли двоє дітей пішли купатися. Один хлопчик вийшов з води, а другий – ні.
Сьогодні, 26 червня, в одному з районів Запоріжжя 11-річний хлопчик загинув під час купання у водоймі.
Про це передає ДСНС.
За словами свідків, двоє дітей пішли купатися, через деякий час один хлопчик вийшов з води, а другий ні. Водолази ДСНС обстежили територію річки Дніпро та виявили тіло дитини без ознак життя.
Нагадаємо, що в Запорізькій області діє заборона відвідувань місць масового відпочинку на водних об’єктах регіону до закінчення дії воєнного стану. ДСНС закликає батьків слідкувати за дозвіллям дітей.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці мати намагалася втопити 8-річного сина. Дитину дивом врятував курсант.
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