У Запоріжжі не змогли приземлитися літаки з Єгипту та Туреччини: що сталося

У Запоріжжі не змогли приземлитися літаки з Єгипту та Туреччини: що сталося

Рейс "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя" за розкладом мав приземлитися у Запоріжжі о 12-й годині.

Через сильний снігопад, який накрив Запоріжжя, не зміг приземлитися літак з Єгипту. Через це рейс "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя" полетів до аеропорту Харкова.

Про це стало відомо із сервісу онлайн-моніторингу польотів flightradar24.

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Зазначається, що літак, який виконував рейс "Шарм-ель-Шейх - Запоріжжя", мав прибути до запорізького аеропорту о 12:00, однак через погодні умови пілот не зміг посадити літальний апарат. Відомо, що літак все ж приземлитися, але у Харкові.

Як повідомляє видання Inform.zp.ua, що через складні погодні умови літак рейсу "Стамбул-Запоріжжя" не зміг приземлитися в аеропорту.

Слід зазначити, 28 грудня в Україні погіршилися погодні умови. До прикладу, н а Кіровоградщині завірюха піднялася вночі не припиняється і досі. Рятувальникам із заметів довелось витягати 12 авто, які застрягли на трасах. У Дніпрі у вівторок, 28 грудня, снігопад із самого ранку паралізував місто. Величезний затор довжиною близько 10 кілометрів утворився на Слобожанському проспекті та на Центральному мосту. А Вінниччина через рясні снігопади потонула у заторах. Об'їзна дорога поблизу Вінниці фактично паралізована.

Синоптики кажуть, насувається циклон із сильними снігопадами. Найбільше хуртовина дістанеться центральним регіонам, в інших - заметіль пройде місцями. А от на півдні буде мокрий сніг та дощ. Столицю також циклон має оминути. Найближчого тижня, прогнозують синоптики, на українців чекають температурні "гойдалки".

Зараз сильні морози, уночі місцями до 16 із мінусом. А от на Новий рік матимемо відлигу, після якого стовпчики термометрів знову поповзуть донизу.

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