У Запоріжжі неповнолітні акробати цирку зірвались з висоти під час виступу – подробиці, відео

У Запоріжжі артисти цирку зірвались з висоти просто під час вистави.

У Запорізькому державному цирку 27 квітня просто під час вистави стався нещасний випадок – пара повітряних акробатів – 15-річний хлопець і 12-річна дівчина зірвалися з висоти і впали на арену.

Відео поширив місцевий Telegram-канал.

Акробати впали з 3-метрової висоти. Внаслідок падіння вони дістали травми різного ступеня тяжкості. За попередніми даними відомо, що у хлопця складний перелом ноги, а дівчина отримала струс мозку.

На відео видно, як повітряні акробати виконують номер під куполом цирку – хлопець тримався за спеціальний канат, а дівчина трималася за його ноги. Раптово канат вислизнув з рук артиста і пара впала на підлогу.

Поліція Запорізької області встановлює обставини нещасного випадку.

Як розповіли правоохоронці, 27 квітня до чергової частини відділу №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні доставлено двох неповнолітніх.

Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номеру програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти.

Через падіння обоє отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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