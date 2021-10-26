У Запоріжжі нетверезий батько намагався задушити 15-річного сина

Мама хлопця викликала правоохоронців.

У Запоріжжі п'яний батько спровокував конфлікт із сином. Він бив і намагався душити хлопчика.

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Про це повідомляє "Субота".

У Хортицькому районі Запоріжжя нетверезий 43-річний чоловік влаштував розбірки зі своїм 15-річним сином. Під час сварки він бив і намагався душити підлітка.

До поліції звернулася мама хлопчика і повідомила, що її чоловік знущається з сина і вчиняє домашнє насильство. Зупинити домашнього тирана змогли поліцейські, які прибули на виклик.

За насильство над сином та колишньою дружиною чоловікові виписали два адмінматеріали за ст.173-2 КУпАН.

Агресорові також винесено обмежувальний припис, згідно з яким йому заборонено наближатися і контактувати з колишньою дружиною і сином.

Нагадаємо, що у Запоріжжі суд виніс вирок чоловікові, який вбив свого 5-річного пасинка. Чоловік проведе за за гратами 9 років.

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