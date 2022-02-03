У крові водія виявили 2,15 проміле спирту.

У Запоріжжі нетверезий водій спровокував серйозну ДТП, в результаті якої зіткнулися два легковики.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Чарівній. Там водій автомобіля Hyundai під час маневру не впорався з керуванням та зіштовхнувся з водієм легковика Volkswagen Passat.

Внаслідок чого пошкодження отримали обидва транспортні засоби. Згодом з'ясувалося, що водій Hyundai був у алкогольному сп'янінні. У його крові виявили 2,15 проміле спирту.

“Тож патрульні склали на водія протоколи за ст. 130 (“Керування транспортним засобом в стані сп’яніння”) та ст. 124 (“Порушення ПДР, що призвело до ДТП”) КУпАП. Автомобіль евакуювали та помістили на майданчик тимчасового зберігання”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

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