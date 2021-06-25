У Запоріжжі невідомі кинули камінь в кабіну електровоза: серйозно постраждав машиніст

Чоловікові камінь потрапив у око.

У Запоріжжі в кабіну електровоза кинули камінь. Він поцілив у око машиністу.

Про це повідомляють на сторінці news_zp в інстаграмі.

"Група хуліганів кинула камінь у відкрите бокове вікно електровоза ВЛ8 на залізничному перегоні від станції імені Анатолія Алімова до "Запоріжжя-2". Камінь потрапив прямо в обличчя 54-річного машиніста. Він зміг завершити рейс, проте на станції "Запоріжжя-2" він викликав поліцію і швидку допомогу, його відвезли в лікарню", - розповідають очевидці.

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Зазначається, що в результаті хуліганських дій постраждалий машиніст отримав важку контузію лівого ока з частковою втратою зору. Зараз правоохоронці розслідують інцидент.

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Нагадаємо, що святі першого дзвоника в одній із львівських шкіл під час урочистої лінійки школярі жбурнули каменем у представника польського консульства.

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